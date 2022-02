Stefano De Martino lascia la Rai e torna dal suo primo amore (Di martedì 22 febbraio 2022) Rai 2 sembrava impegnatissima da giorni a preparare una nuova edizione di Made in Sud, pronta per una messa in onda in pompa magna tra marzo e aprile (dopo un anno di stop), quando pare si sia abbattuta una brutta doccia fredda a smorzare gli entusiasmi. Se la conduttrice femminile pareva essere ancora in fase di definizione, con un’indecisione tra Lorella Boccia e Flora Canto, il conduttore uomo dello show comico sembrava un grande certezza: Stefano De Martino, l’ex ballerino già acclamato nella prima edizione. Purtroppo, però, De Martino avrebbe deciso di rinunciare in favore… del suo primo amore sul piccolo schermo! Stefano De Martino e Made in Sud: le indiscrezioni L’indiscrezione della presunta rinuncia arriva da TvBlog che pare avere fonti sicure: ... Leggi su dilei (Di martedì 22 febbraio 2022) Rai 2 sembrava impegnatissima da giorni a preparare una nuova edizione di Made in Sud, pronta per una messa in onda in pompa magna tra marzo e aprile (dopo un anno di stop), quando pare si sia abbattuta una brutta doccia fredda a smorzare gli entusiasmi. Se la conduttrice femminile pareva essere ancora in fase di definizione, con un’indecisione tra Lorella Boccia e Flora Canto, il conduttore uomo dello show comico sembrava un grande certezza:De, l’ex ballerino già acclamato nella prima edizione. Purtroppo, però, Deavrebbe deciso di rinunciare in favore… del suosul piccolo schermo!Dee Made in Sud: le indiscrezioni L’indiscrezione della presunta rinuncia arriva da TvBlog che pare avere fonti sicure: ...

