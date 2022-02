“Se n’è andato” Walter non ce l’ha fatta | un malore improvviso lo ha ucciso a 57 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Si è spento a 57Mondino, a Bari un’icona. A stroncarlo un infarto. La notizia si è diffusa immediatamente in città sollevando un’ondata di commozione. “Vorrei essere in grado di usare le parole più delicate e opportune per dirti grazie per la tua amicizia e stima professionale – scrive un’amica -. Bastava tanto così e forse stavolta saremmo riusciti a lavorare assieme accomunati dall’amore per la radio”. “GrazieMondino per la felicità che hai suscitato in me chiamandomi poco prima della pandemia proponendomi un nuovo progetto editoriale che mi avrebbe visto in conduzione e, ancora prima, un’altra avventura per dare continuità al progetto mio e di Laura Leogrande di promozione enogastronomica all’estero della nostra terra con #PortoLaPuglia a… Ma il Covid, si sa, ha fatto la ...