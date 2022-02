Sampdoria, il presidente: "Il Napoli è più sciolto delle milanesi ma non paragonatelo alla Samp di Boskov. L'Inter soffre senza il suo faro" (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Sampdoria, il presidente: «Il Napoli più sciolto delle milanesi, ma non basta» L'attuale presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato un'Intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 in cui analizza la partita di ieri contro il Napoli e la situazione della propria squadra. Ecco alcuni stralci. «Napoli più sciolto delle altre milanesi, ma non basta. Noi puntiamo alla salvezza»? Il presidente della Samp, Marco Lanna, ha trasmesso in diretta le ultime notizie sul calcio Napoli alla trasmissione "Radio ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News, il: «Ilpiù, ma non basta» L'attualedellaMassimo Ferrero ha rilasciato un'vista ai microfoni di Calcio24 in cui analizza la partita di ieri contro ile la situazione della propria squadra. Ecco alcuni stralci. «piùaltre, ma non basta. Noi puntiamosalvezza»? Ildella, Marco Lanna, ha trasmesso in diretta le ultime notizie sul calciotrasmissione "Radio ...

