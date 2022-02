No Fedez non fa il babysitter, Federico fa semplicemente il padre (Di martedì 22 febbraio 2022) Non è una novità la mia simpatia per i Ferragnez, ne ho già scritto altre volte, ma in realtà io non la definirei una semplice simpatia, perché la mia è proprio stima per questa coppia che ha deciso di condividere con il resto del mondo, in primis i loro quaranta milioni di follower, pezzi di vita. E ci sarà qualcuno che storcerà il naso affermando che è facile condividere o mostrare un’esistenza a cinque stelle, ma la verità è che questi due ragazzi sono riusciti a sdoganare un sacco di stereotipi legati al matrimonio, e non solo. Come quando nella loro serie tv si sono fatti riprendere durante la terapia con uno psicologo, mostrando debolezze e lacrime, sensibilità e incazzature, legittimando la richiesta d’aiuto ad un terapeuta, non che non lo fosse anche prima, ma in un mondo sempre più attento alla vita degli altri, in particolare a quella degli influencer, fa sicuramente più ... Leggi su dilei (Di martedì 22 febbraio 2022) Non è una novità la mia simpatia per i Ferragnez, ne ho già scritto altre volte, ma in realtà io non la definirei una semplice simpatia, perché la mia è proprio stima per questa coppia che ha deciso di condividere con il resto del mondo, in primis i loro quaranta milioni di follower, pezzi di vita. E ci sarà qualcuno che storcerà il naso affermando che è facile condividere o mostrare un’esistenza a cinque stelle, ma la verità è che questi due ragazzi sono riusciti a sdoganare un sacco di stereotipi legati al matrimonio, e non solo. Come quando nella loro serie tv si sono fatti riprendere durante la terapia con uno psicologo, mostrando debolezze e lacrime, sensibilità e incazzature, legittimando la richiesta d’aiuto ad un terapeuta, non che non lo fosse anche prima, ma in un mondo sempre più attento alla vita degli altri, in particolare a quella degli influencer, fa sicuramente più ...

