Advertising

OdeonZ__ : Mourinho e il telefono: 'Pairetto, ti manda la Juve'. Ora rischia un lungo stop - sportli26181512 : Mourinho e il telefono: 'Pairetto, ti manda la Juve'. Ora rischia un lungo stop: Mourinho e il telefono: 'Pairetto,… - Gazzetta_it : Mourinho e il telefono: '#Pairetto, ti manda la Juve'. Ora rischia un lungo stop - nicola80929470 : RT @ilbianconerocom: #Mourinho, il gesto del telefono e le urla a Pairetto nel tunnel: ‘Ti ha mandato la #Juve’, il retroscena https://t.co… - fainformazione : Mourinho a Pairetto: ti ha mandato la Juventus Stavolta Mourinho all'arbitro Pairetto nel finale di gara tra Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho telefono

Il gesto deldi per sé è di certo meno grave delle famose manette (per cuiprese 3 turni confermate in appello), ma occorre capire esattamente che cosa abbiano sentito gli ispettori ...Possibile, ma di sicuro non aiuterà Joséa guidare la Roma dalla panchina nelle prossime ... trattenuto dai suoi collaboratori, mimando il gesto dele pronunciando frasi su cui si ...Non ci sta Giovanni Cobolli Gigli, ex Presidente della Juventus, che risponde duramente alle insinuazioni di Mourinho durante Roma-Hellas Verona.Se la squalifica dovesse essere superiore a una giornata la Roma è pronta a presentare appello. José Mourinho, quasi sicuramente, pagherà con più di una giornata di squalifica l’espulsione di sabato c ...