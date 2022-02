Kate Middleton: in Danimarca torna all’Università e si diverte come una bambina (Di martedì 22 febbraio 2022) Un Royal Tour breve ma intenso quello che vede Kate Middleton in Danimarca il 22 e il 23 febbraio. Con il marito e i figli a casa gli occhi sono tutti per la Duchessa. Che può fare, da sola, le prove da regina (foto: Getty) È arrivata a Copenhagen, questo pomeriggio, con un volo commerciale. Da sola, senza i figli né marito. Kate Middleton, futura regina del Regno Unito, si prepara alla vita che la attende. E, senza paure, ormai forte di un’esperienza decennale, si avventura in un Royal Tour breve – durerà solo due giorni – ma decisamente molto intenso. Kate in Danimarca senza William Di rosso vestita – un omaggio alla bandiera danese – la Duchessa di Cambridge non ha perso tempo. Scesa dall’aereo, dopo le consuete strette di mano, è partita in auto per ... Leggi su amica (Di martedì 22 febbraio 2022) Un Royal Tour breve ma intenso quello che vedeinil 22 e il 23 febbraio. Con il marito e i figli a casa gli occhi sono tutti per la Duchessa. Che può fare, da sola, le prove da regina (foto: Getty) È arrivata a Copenhagen, questo pomeriggio, con un volo commerciale. Da sola, senza i figli né marito., futura regina del Regno Unito, si prepara alla vita che la attende. E, senza paure, ormai forte di un’esperienza decennale, si avventura in un Royal Tour breve – durerà solo due giorni – ma decisamente molto intenso.insenza William Di rosso vestita – un omaggio alla bandiera danese – la Duchessa di Cambridge non ha perso tempo. Scesa dall’aereo, dopo le consuete strette di mano, è partita in auto per ...

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton arriva in Danimarca con un volo di linea: inizia il tour dedicato all’infanzia - #Middleton #arriva… - VelvetMagIta : Kate Middleton arriva in Danimarca con un volo di linea: inizia il tour dedicato all’infanzia #VelvetMag #Velvet - IOdonna : Il royal look di oggi: Kate Middleton con blazer rosso low cost a Copenhagen. Vi piace? - redazionerumors : Kate Middleton, cuoca provetta: il piatto preferito di William è opera sua #RoyalFamily #KateMiddleton… - ParliamoDiNews : Kate Middleton ai fornelli: è lei a cucinare il piatto preferito di William #GrandeFratelloVip2021 #Gossipitaliano… -