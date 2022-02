Juve, Agnelli è assente (Di martedì 22 febbraio 2022) Al seguito della Juventus, impegnata questa sera in Champions League sul campo del Villarreal, non c'è il presidente Andrea Agnelli.... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Al seguito dellantus, impegnata questa sera in Champions League sul campo del Villarreal, non c'è il presidente Andrea....

Ultime Notizie dalla rete : Juve Agnelli Juve, Christillin: 'Agnelli vincerà la Champions. Sul rinnovo di Dybala...' Sulla Champions League: 'Se Agnelli prima o poi riuscirà a portarla a Torino? Andrea è combattivo, agonistico, per cui penso proprio di sì. Anche se l'obiettivo stagionale è di raggiungere un posto ...

Calciomercato Juventus, Agnelli si cautela: designato l'erede di Allegri Calciomercato Juventus, gli scout bianconero avrebbero già trovato il possibile erede di Allegri, ecco di chi stiamo parlando. Calciomercato Juventus, le prestazioni non certo eccellenti della squadra ...

Juve, Christillin: 'Agnelli vincerà la Champions. Sul rinnovo di Dybala...' Calciomercato.com Agnelli assente in Spagna: le novità verso Villarreal Juve. Ultimissime La Juve è ospite del Villarreal questa sera, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i bianconeri non saranno accompagnati dal presidente Andrea ...

Villarreal-Juventus, niente trasferta per Agnelli. Presenti Nedved e Cherubini Ore di attesa per Villarreal-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Al seguito dei bianconeri, non è presente Andrea Agnelli: il presidente ha preferito seguire la partita ...

