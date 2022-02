Genova, incappucciati assaltano con pietre e bastoni un centro per i migranti minorenni (Di martedì 22 febbraio 2022) commenta Blitz lunedì sera contro l'ex ostello della Gioventù del Righi, sulle alture di Genova, dove sono ospitati minori migranti non accompagnati. Una decina di giovani, incappucciati, ha lanciato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) commenta Blitz lunedì sera contro l'ex ostello della Gioventù del Righi, sulle alture di, dove sono ospitati minorinon accompagnati. Una decina di giovani,, ha lanciato ...

