Crema | archiviate le accuse di lesioni colpose alla sindaca Stefania Bonaldi | era indagata per il ferimento di un bambino in un asilo

(Di martedì 22 febbraio 2022) È stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari di Cremona il procedimento a carico delladi. Erapera causa di quanto avvenuto nell’ottobre del 2020 in unnido comunale della città: unsi era schiacciato le dita nel cardine di una porta tagliafuoco, senza riportarepermanenti. È stata la stessaa rendere nota l’archiviazione dell’inchiesta che aveva causato non poche polemiche: aera giunta la solidarietà dell’Anci ma anche quella bipartisan di numerosi amministratori pubblici. Condividendo le argomentazioni del pm, il giudice afferma che nei confronti ...

Advertising

SkyTG24 : Crema, gip archivia le accuse di lesioni colpose alla sindaca -

Ultime Notizie dalla rete : Crema archiviate

Il Fatto Quotidiano

Nel 2020 sono statepiù di 31.000 indagini relative all'accusa, riferisce l'agenzia di ... Con queste regole rischiamo un lockdown Carica altri Link utili Cestini di pasta fillo cone ...E' stata chiesta l'archiviazione per il sindaco di, Stefania Bonaldi, indagata per lesioni colpose in relazione al ferimento di un bambino che in ...chiede ora che le accuse siano. La ...Una vicenda, quella di Crema, che aveva acceso l'attenzione sulla responsabilità penale dei sindaci, con l'Anci in prima linea a sostenere Bonaldi. "I sindaci hanno enormi responsabilità ...E' stato archiviato dal gip di Cremona il procedimento a carico della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, che era indagata per lesioni colpose a causa dell'incidente dell'ottobre 2020 a un piccolo ...