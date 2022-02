Covid, news. Tensione nella maggioranza per riaperture. Quarta dose per i fragili. LIVE (Di martedì 22 febbraio 2022) La Lega vota con le opposizioni per eliminare il Green pass dopo il 31 marzo, ma l'emedamento viene respinto. Condanna del PD. Dal primo del mese prossimo il booster per i fragili. Questo fine settimana arriva il nuovo vaccino. Ricciardi: 4/a dose per gradi. Ad anziani e operatori sanitari. Sono 24.408 positivi, 201 le vittime, 231.766 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all'10,5%, in leggero calo Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 febbraio 2022) La Lega vota con le opposizioni per eliminare il Green pass dopo il 31 marzo, ma l'emedamento viene respinto. Condanna del PD. Dal primo del mese prossimo il booster per i. Questo fine settimana arriva il nuovo vaccino. Ricciardi: 4/aper gradi. Ad anziani e operatori sanitari. Sono 24.408 positivi, 201 le vittime, 231.766 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all'10,5%, in leggero calo

