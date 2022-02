Covid, da giovedì 24 febbraio fine di tutte le restrizioni nel Regno Unito (Di martedì 22 febbraio 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato alla Camera dei Comuni la fine di tutte le ultime restrizioni Covid in vigore per legge in Inghilterra, inclusa la fine dell'obbligo dell'isolamento per le persone contagiate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato alla Camera dei Comuni ladile ultimein vigore per legge in Inghilterra, inclusa ladell'obbligo dell'isolamento per le persone contagiate. L'articolo .

