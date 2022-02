Calcio | Algarve Cup Bertolini ' Un orgoglio la finale con la Svezia'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Domani diretta su RaiSport alle 12.05, Gama "Non possiamo permetterci errori" ROMA - L'ultimo step, un esame importante ma anche la chance di portare a casa un trofeo prestigioso. Le azzurre di Milena ...

Le azzurre di Milena Bertolini domani alle 12.05 italiane (diretta su Rai Sport) affrontano a Lagos le vice campionesse olimpiche della Svezia: in palio l'Cup. Dopo le vittorie con Danimarca ...Così il ct della Nazionale italiana difemminile Milena Bertolini che ha raggiunto la finale dellaCup contro la Svezia e già guarda all'Europeo di luglio: "sognare non costa niente, ...Nella giornata di domani, l’Italia femminile giocherà la finale dell’Algarve Cup contro la Svezia. Ecco le parole del Ct Bertolini alla vigilia della chiusura del torneo: “Contro una squadra così ...Le azzurre di Milena Bertolini domani alle 12.05 italiane (diretta su Rai Sport) affrontano a Lagos le vice campionesse olimpiche della Svezia: in palio l'Algarve Cup. Dopo le vittorie con ...