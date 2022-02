Atletica, Larissa Iapichino non decolla a Torun: 6.38 e quattro nulli consecutivi (Di martedì 22 febbraio 2022) Larissa Iapichino non è riuscita a decollare a Torun (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera (livello gold). L’azzurra si è fermata a un deludente 6.38 metri nel salto in lungo, rimanendo ben al di sotto delle misure siglate nelle sue prime due uscite stagionali (6.59 e 6.49, entrambe ad Ancona). La toscana ha incominciato la gara con un 6.35, poi si è migliorata di tre centimetri e da quel momento in poi non ha più trovato l’asse di battuta, incappando in ben quattro nulli consecutivi. La figlia d’arte, reduce dall’infortunio che la scorsa estate le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso al sesto posto e deve trovare la quadra tecnica in vista dei Campionati Italiani del prossimo ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)non è riuscita are a(Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour dileggera (livello gold). L’azzurra si è fermata a un deludente 6.38 metri nel salto in lungo, rimanendo ben al di sotto delle misure siglate nelle sue prime due uscite stagionali (6.59 e 6.49, entrambe ad Ancona). La toscana ha incominciato la gara con un 6.35, poi si è migliorata di tre centimetri e da quel momento in poi non ha più trovato l’asse di battuta, incappando in ben. La figlia d’arte, reduce dall’infortunio che la scorsa estate le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha concluso al sesto posto e deve trovare la quadra tecnica in vista dei Campionati Italiani del prossimo ...

