Un ragazzo con due papà in crisi, un'identità da definire e la prima cotta. (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al cinema solo per tre giorni – da oggi al 23 febbraio; su Netflix dal 4 marzo – Il filo invisibile è un film che mescola temi Lgbtqi+ al genere coming of age, con un ragazzo – figlio di una coppia omosessuale – alle prese con la sua identità e cosa vuol dire crescere nella società contemporanea come elemento "anomalo". Prodotto da Valeria Golino, ha come protagonisti Francesco Scianna e Filippo Timi. Coppia di lungo corso che ha accumulato diversi problemi, comunque unita da un profondo affetto.

