TuttoSport, l’editoriale di Jacobelli: «Rocchi, ma che arbitri mandi?» (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Rocchi, ma che arbitri mandi in campo e davanti agli schermi della supertecnologica centrale di Lissone?». È la domanda che Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, pone ai lettori nel suo editoriale sul giornale di oggi. «L’Atalanta – si legge – ha subito otto torti nelle ultime partite». “Non è una società abituata ad alzare la voce – davvero? – ma ieri è stata indotta a protestare. Per il TuttoSport non è solo questo il punto: al Toro “brucia ancora il gol annullato a Belotti a Venezia”, simile a quello annullato ieri a Malinovkskyi. E poi c’è Mourinho, con la Roma che «allarga lo spettro alle ultime dieci gare e dice: “la mia squadra è piccola agli occhi del potere“». Arbitraggi scadenti – continua Jacobelli – e “Var che fa quello che gli pare, omologato solo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) «, ma chein campo e davanti agli schermi della supertecnologica centrale di Lissone?». È la domanda che Xavier, direttore di, pone ai lettori nel suo editoriale sul giornale di oggi. «L’Atalanta – si legge – ha subito otto torti nelle ultime partite». “Non è una società abituata ad alzare la voce – davvero? – ma ieri è stata indotta a protestare. Per ilnon è solo questo il punto: al Toro “brucia ancora il gol annullato a Belotti a Venezia”, simile a quello annullato ieri a Malinovkskyi. E poi c’è Mourinho, con la Roma che «allarga lo spettro alle ultime dieci gare e dice: “la mia squadra è piccola agli occhi del potere“». Arbitraggi scadenti – continua– e “Var che fa quello che gli pare, omologato solo ...

