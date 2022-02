Tom Holland smentisce la convivenza con Zendaya: “È una notizia completamente falsa!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le ultime notizie indicavano la possibile convivenza della coppia Tom Holland e Zendaya, ma arriva subito la smentita da parte dell’interessato. Tom Holland e Zendaya prossimi alla convivenza? Una notizia che ha avuto vita breve quella della convivenza della coppia di Tom Holland e Zendaya. Una fake news smentita dal diretto interessato. “Molte persone mi hanno chiamato perché a quanto pare ho preso casa a Londra. È una notizia completamente falsa! Non ho comprato una casa e io stesso ero tipo “Wow, che sorpresa, chissà quando mi daranno le chiavi”. Uno scoop che avrebbe sorpreso le stesse persone protagoniste di questa bufala. Secondo quanto riporta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le ultime notizie indicavano la possibiledella coppia Tom, ma arriva subito la smentita da parte dell’interessato. Tomprossimi alla? Unache ha avuto vita breve quella delladella coppia di Tom. Una fake news smentita dal diretto interessato. “Molte persone mi hanno chiamato perché a quanto pare ho preso casa a Londra. È unaNon ho comprato una casa e io stesso ero tipo “Wow, che sorpresa, chissà quando mi daranno le chiavi”. Uno scoop che avrebbe sorpreso le stesse persone protagoniste di questa bufala. Secondo quanto riporta ...

