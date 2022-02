Roma, tifosi con Mourinho. Striscione a Trigoria: “Hai le chiavi della città” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città“. La tifoseria Romanista continua a manifestare il sostegno all’allenatore Josè Mourinho, stavolta con uno Striscione esposto all’esterno del centro sportivo di Trigoria. Dopo l’espulsione contro il Verona in polemica con l’arbitro, il tecnico è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio. Sabato sera dopo la partita lo Special One aveva pubblicato un post sui social con la foto della Curva Sud e la scritta: “Amo questo popolo, lotterò per voi”. La stagione ha preso una piega negativa, ma il rapporto non si scalfisce. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “La nostra fede, la tua mentalità: hai ledi questa“. La tifoserianista continua a manifestare il sostegno all’allenatore Josè, stavolta con unoesposto all’esterno del centro sportivo di. Dopo l’espulsione contro il Verona in polemica con l’arbitro, il tecnico è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio. Sabato sera dopo la partita lo Special One aveva pubblicato un post sui social con la fotoCurva Sud e la scritta: “Amo questo popolo, lotterò per voi”. La stagione ha preso una piega negativa, ma il rapporto non si scalfisce. SportFace.

