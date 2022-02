Manila Nazzaro fa pace con Soleil Sorge | ma c’è qualcosa che non torna VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Stanotte nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip 6. A quanto pare i coinquilini vivono più durante le ore serali e notturne che di giorno, infatti i momenti più significativi accadono quasi sempre in quelle ore. Dopo un mese di litigi, frasi offensive, prese di posizione,stupisce tutti e ieri sera si ricongiunge con. Sentimento sincero o strategia? Ecco cos’è successo. Leggi anche: Come e dove vedere il Grande Fratello in streamingsi avvicina aDopo quanto accaduto sabato notteha passato la domenica prevalentemente a letto, distrutta e stanca. Solamente di notte è uscita fuori dalla sua stanza., nonostante poche ...

In vista della puntata di stasera,ha deciso di fare pace con Soleil Sorge (dopo averne parlato male per l'intera giornata). E così, al calar della notte, le due vippone hanno avuto modo di parlare faccia a faccia dentro ...Curata e preparata in puntata, in casa si mostra anche senza trucco: l'avete mai vista? Leggi anche GF Vip,lancia una 'frecciatina' a Delia Duran: "Ci ha abituati tuo marito alla soap ...E’ stata una giornata difficilissima quella di ieri per Soleil Sorge. Dopo tutto quello che è successo nella notte, l’influencer ha trascorso praticamente tutta la giornata a letto da sola, per poi “r ...Arriva finalmente la pace nella casa del Grande Fratello Vip tra l'ex miss italia Manila Nazzaro e la giovane influencer Soleil Sorge ...