Juventus, un attaccante verso l’addio: sirene francesi per lui (Di lunedì 21 febbraio 2022) Moise Kean è in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Everton. A gennaio non poteva partire perché aveva già giocato con i bianconeri e, appunto, con gli inglesi. In estate però potrebbero aprirsi le porte per una cessione in prestito. Moise Kean, attaccante JuventusL’attaccante classe 2000 si era ritagliato uno spazio importante nel PSG, alla Juve sta faticando. Rispetto al PSG, il suo rendimento in termini di gol/minuti in campionato è crollato. E dunque, in estate si potrebbe riaprire l’ipotesi parigina, specie se Mbappé dovesse andare al Real. Lo riporta Tuttosport. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Moise Kean è in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Everton. A gennaio non poteva partire perché aveva già giocato con i bianconeri e, appunto, con gli inglesi. In estate però potrebbero aprirsi le porte per una cessione in prestito. Moise Kean,L’classe 2000 si era ritagliato uno spazio importante nel PSG, alla Juve sta faticando. Rispetto al PSG, il suo rendimento in termini di gol/minuti in campionato è crollato. E dunque, in estate si potrebbe riaprire l’ipotesi parigina, specie se Mbappé dovesse andare al Real. Lo riporta Tuttosport.

Advertising

tancredipalmeri : I problemi della Juventus da inizio anno secondo i media italiani: - rosa vecchia - giocatori non adatti - campa… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Sirene estere per un attaccante: in estate potrebbe lasciare! - - Spazio_J : Sirene estere per un attaccante: in estate potrebbe lasciare! - - Spazio_J : 'Se in Champions giocherà come col Torino, dovrà fare molta attenzione!': l'ex attaccante avverte -… - chiaracorazzari : -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus attaccante Villarreal Juve, Forlan avverte: "Emery sa mettere in difficoltà tutti" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Diego Forlan, ex attaccante del Villarreal, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del match di Champions con la ...sera tra Villarreal e Juventus. ...

Icardi, la Juve si tira indietro Commenta per primo La Juventus non è più interessata a Mauro Icardi per il proprio attacco. L'attaccante argentino del PSG ed ex - capitano dell'Inter, è stata un'opzione prima che i bianconeri acquistassero Vlahovic , ma ...

Ultime mercato Juve: Marotta fa sul serio per l'attaccante. Lo voleva Allegri Juventus News 24 Villarreal, Danjuma: "L'obiettivo è vincere la Champions League" L'attaccante olandese non nasconde gli obiettivi del prossimo avversario della Juventus Il Villarreal non vuole fermarsi ma vuole continuare a stupire: dopo aver vinto l'ultima edizione dell'Europa Le ...

Minuto 34 della ripresa, Visciano colpisce ancora PROMOZIONE - Due prodezze del centrocampista fanno volare i rossoblu di Aldo Caporaletti C'è nella storia del calcio la famosa “zona Cesarini”, nel ricordo dell'attaccante argentino che nella Juventus ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Diego Forlan, exdel Villarreal, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del match di Champions con la ...sera tra Villarreal e. ...Commenta per primo Lanon è più interessata a Mauro Icardi per il proprio attacco. L'argentino del PSG ed ex - capitano dell'Inter, è stata un'opzione prima che i bianconeri acquistassero Vlahovic , ma ...L'attaccante olandese non nasconde gli obiettivi del prossimo avversario della Juventus Il Villarreal non vuole fermarsi ma vuole continuare a stupire: dopo aver vinto l'ultima edizione dell'Europa Le ...PROMOZIONE - Due prodezze del centrocampista fanno volare i rossoblu di Aldo Caporaletti C'è nella storia del calcio la famosa “zona Cesarini”, nel ricordo dell'attaccante argentino che nella Juventus ...