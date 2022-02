Il picchiaduro più amato di sempre sta per tornare (Di lunedì 21 febbraio 2022) Capcom annuncia Street Fighter 6 Capcom ha annunciato Street Fighter 6, il prossimo capitolo importante dell’iconico franchise di picchiaduro, che quest’anno celebra il suo 35° anniversario. Un breve teaser trailer segue la finale di stagione del Capcom Pro Tour, dove Kawano ha sconfitto il veterano Daigo Umehara. Il trailer non mostra alcun gameplay reale, ma suggerisce che Street Fighter 6 avrà uno stile artistico più realistico rispetto ai precedenti giochi della serie, almeno, realistico come ci si potrebbe aspettare pur mantenendo le formidabili proporzioni di Ryu. Capcom afferma che ulteriori informazioni sul gioco arriveranno quest’estate. Capcom spera che Street Fighter 6 abbia un lancio migliore rispetto al suo predecessore. Street Fighter V sembrava e funzionava benissimo quando è uscito per PS4 e PC nel 2016, ma soffriva di una carenza ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 21 febbraio 2022) Capcom annuncia Street Fighter 6 Capcom ha annunciato Street Fighter 6, il prossimo capitolo importante dell’iconico franchise di, che quest’anno celebra il suo 35° anniversario. Un breve teaser trailer segue la finale di stagione del Capcom Pro Tour, dove Kawano ha sconfitto il veterano Daigo Umehara. Il trailer non mostra alcun gameplay reale, ma suggerisce che Street Fighter 6 avrà uno stile artistico più realistico rispetto ai precedenti giochi della serie, almeno, realistico come ci si potrebbe aspettare pur mantenendo le formidabili proporzioni di Ryu. Capcom afferma che ulteriori informazioni sul gioco arriveranno quest’estate. Capcom spera che Street Fighter 6 abbia un lancio migliore rispetto al suo predecessore. Street Fighter V sembrava e funzionava benissimo quando è uscito per PS4 e PC nel 2016, ma soffriva di una carenza ...

LoreGOV : RT @FrequenzaC: I picchiaduro sono un genere arduo, ma qual è la strada giusta per renderli più accessibili? Basta davvero semplificare i c… - FrequenzaC : I picchiaduro sono un genere arduo, ma qual è la strada giusta per renderli più accessibili? Basta davvero semplifi… - Eca_VR : @_Mdk7_ Mmm più che altro penso che il genere dei picchiaduro a incontri abbia bisogno di un qualche tipo di rivolu… - ForPlayers_It : #sifu ha preso posizione nel mercato videoludico come uno dei #picchiaduro più apprezzati degli ultimi anni. Ma dov… -

Ultime Notizie dalla rete : picchiaduro più Dragon Ball FighterZ: svelata la data d'uscita di Androide 21 Lab Coat ... quest'ultimi hanno svelato qualche informazione in più sul DLC che dovrebbe arrivare tra qualche giorno su Dragon Ball FighterZ , picchiaduro disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, ...

Street Fighter 6 è il prossimo annuncio di Capcom ... manifestazione eSport dedicata proprio alla serie di picchiaduro. L'annuncio di Street Fighter 6 sembra anche il più probabile per una serie di motivi legati alle altre IP del publisher e ...

