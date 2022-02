F1, Test Barcellona 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio sono in programma sul Circuit de Barcelona-Catalunya i Test pre-season del Mondiale 2022 di F1. Un’annata molto particolare: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena. Per questo l’interesse sarà ancora maggiore per capire gli equilibri in pista. Le nuove norme hanno portato le varie Case costruttrici a interpretarle in maniera non uniforme e le differenze marcate nei progetti di Mercedes e Ferrari sono un po’ emblematici. La Rossa sarà tra le osservate speciali perché desiderosa di riguadagnarsi un ruolo di primo piano nel Circus. La F1-75 è macchina assai audace per le soluzioni che propone e si augurano a Maranello che ciò si traduca in efficacia e velocità. In tutto questo, l’oggetto misterioso è la Red Bull. F1, Ferrari più voluminosa all’altezza delle pance ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dal 23 al 25 febbraio sono insul Circuit de Barcelona-Catalunya ipre-season del Mondialedi F1. Un’annata molto particolare: l’attesa rivoluzione tecnica si è compiuta. Nuove macchine e nuove gomme animeranno la scena. Per questo l’interesse sarà ancora maggiore per capire gli equilibri in pista. Le nuove norme hanno portato le varie Case costruttrici a interpretarle in maniera non uniforme e le differenze marcate nei progetti di Mercedes e Ferrari sono un po’ emblematici. La Rossa sarà tra le osservate speciali perché desiderosa di riguadagnarsi un ruolo di primo piano nel Circus. La F1-75 è macchina assai audace per le soluzioni che propone e si augurano a Maranello che ciò si traduca in efficacia e velocità. In tutto questo, l’oggetto misterioso è la Red Bull. F1, Ferrari più voluminosa all’altezza delle pance ...

