17enne accoltellata da una 14enne a Tor Bella Monaca. L’aggressione dopo una lite per un ragazzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia relativa ad un grave fatto di cronaca arriva dalla Capitale, per la precisione da un quartiere di Roma, Tor Bella Monaca. Una ragazzina di appena 14 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un’altra poco più grande, che ora si trova in ospedale. L’aggressione risale al pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, sul posto anche la madre la madre della vittima. Al momento sul caso indaga la polizia, secondo le prime informazioni trapelate, la lite sarebbe scaturita per futili motivi mentre le due si trovavano in strada. La ragazzina di 14 anni è stata rintracciata e al momento si troverebbe in stato di fermo in commissariato. 14enne accoltella una 17enne a Tor Bella Monaca Teatro del dramma è via Duilio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia relativa ad un grave fatto di cronaca arriva dalla Capitale, per la precisione da un quartiere di Roma, Tor. Una ragazzina di appena 14 anni è stata arrestataaver accoltellato un’altra poco più grande, che ora si trova in ospedale.risale al pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, sul posto anche la madre la madre della vittima. Al momento sul caso indaga la polizia, secondo le prime informazioni trapelate, lasarebbe scaturita per futili motivi mentre le due si trovavano in strada. La ragazzina di 14 anni è stata rintracciata e al momento si troverebbe in stato di fermo in commissariato.accoltella unaa TorTeatro del dramma è via Duilio ...

