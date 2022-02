Troppi contagi, in comune della Calabria ritorna la Dad per tutte le scuole per una settimana (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Amministrazione comunale di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 21 al 26 febbraio in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Amministrazione comunale di Gerace, in provincia di Reggio, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 21 al 26 febbraio inlestatali e paritarie di ogni ordine e grado. L'articolo .

