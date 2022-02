Strada appena asfaltata invasa dai rifiuti, Arcidiacono: “Basta con questo scempio, metteremo le telecamere” (Di domenica 20 febbraio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-20-at-11.54.07.mp4 MONREALE – Queste foto sono state scattate da un signore in via Regione Siciliana, scendendo da San Martino delle Scale verso Monreale. Nemmeno il tempo di asfaltarla, che già degli incivili hanno pensato di “abbellirla” con i sacchetti della spazzatura. Giornalmente, assistiamo alla crescita di discariche a cielo aperto, distese di sacchetti sparsi per terra che, oltre ad invadere le strade, rilasciano un odore acre e nauseabondo. I sacchetti vengono spesso lanciati al volo dai finestrini delle automobili. Oltre a violare la legge, questa azioni possono compromettere la sicurezza dei guidatori e causare gravi danni all’ambiente. Infatti, ciò rende difficoltoso l’attraversamento della Strada ai veicoli che, per scansare i rifiuti, ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 20 febbraio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Video-2022-02-20-at-11.54.07.mp4 MONREALE – Queste foto sono state scattate da un signore in via Regione Siciliana, scendendo da San Martino delle Scale verso Monreale. Nemmeno il tempo di asfaltarla, che già degli incivili hanno pensato di “abbellirla” con i sacchetti della spazzatura. Giornalmente, assistiamo alla crescita di discariche a cielo aperto, distese di sacchetti sparsi per terra che, oltre ad invadere le strade, rilasciano un odore acre e nauseabondo. I sacchetti vengono spesso lanciati al volo dai finestrini delle automobili. Oltre a violare la legge, questa azioni possono compromettere la sicurezza dei guidatori e causare gravi danni all’ambiente. Infatti, ciò rende difficoltoso l’attraversamento dellaai veicoli che, per scansare i, ...

