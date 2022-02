“Intervista col vampiro” | una nuova genìa di vampiri questa sera su Rai 4

(Di domenica 20 febbraio 2022) E’ l’occasione di un’intera carriera per Daniel Malloy (Christian Slater) , giornalista d’assalto:re all’interno di una stanza di hotel di San Francisco Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), quello per cui ha tutte le ragioni di credere un. Louis inizia quindi dal suo battesimo di dannazione, più di 200 anni prima. Ricco proprietario terriero di New Orleans, ha appena perso la moglie e la figlia che portava in grembo. Incapace di sopportare ulteriormente ciò che gli resta da vivere, accetta la forse irrinunciabile proposta del raffinato e spietato Lestat de Liouncourt ( Tom Cruise): farsi trasformare ine vivere per l’eternità al di fuori delle gabbie emotive e morali degli essere umani, come coppia di predatori edonisti e immortali. “col”: Anne Rice e ...

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 20 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Florence, Gemini Man, Intervista col vampiro, Che bella giornata, Remi, The Lincoln Lawyer, L'Ultimo Samurai, Chloe - Tra seduzione e inganno, La Cucina del Cuore, Il posto, Noi uomini duri, Mr. Crocodile Dundee 2. Alle 21.20 sarà trasmesso "Intervista col vampiro" di Neil Jordan, adattamento dell'omonimo romanzo di Anne Rice, primo capitolo della celebre saga letteraria nota come "Cronache dei vampiri".