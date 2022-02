Inter Sassuolo 0-0 LIVE | è iniziata la sfida di San Siro

(Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. In panchina: Cordaz, Radu, Dumfries, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo. Allenatore: ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Inter : ??? | INTERVISTA ??? Darmian a @Inter_TV: “Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che il Sassuolo è una squadra… - FBiasin : Oggi l’#Inter contro il #Sassuolo dovrà ovviare all’unico vero limite della sua rosa: un’alternativa a #Brozovic.… - hatemghorbel1 : #espnplus Live streaming Inter milan vs sassuolo - FcInterNewsit : 1' Primo brivido per l'Inter. Contropiede del Sassuolo con Raspadori che serve Traoré, il tiro lambisce il palo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

Simone Inzaghi cambia cinque uomini rispetto al Liverpool, con Gagliardini che va a sostituire Brozovic squalificato. NelRaspadori in attacco insieme a Berardi, Traore e Scamacca.(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.C'è davvero tantissimo da dire in casa. Tra poco i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro ildi Dionisi per tentare il contro sorpasso al Milan , fermato ieri sera all' Arechi per 2 - 2 da una gagliarda ...L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato raggiunto dai microfoni della piattaforma streaming DAZN prima del match contro l’Inter per rispondere alla domanda più di tendenza in ...L'amministratore delegato ha parlato del futuro dei due calciatori neroverdi Inter e Sassuolo si sfidano in campo per la 25ª giornata di Serie A. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono due pezzi ...