Incubo Inter | il Sassuolo vince 2-0 Nerazzurri in crisi di risultati

(Di domenica 20 febbraio 2022) Raspadori e Scamacca regalano il 2-0 alsul campo dell'che fallisce il controsorpasso al Milan. A febbraio un punto in tre partite in campionato per ipiù la sconfitta in Champions League

Advertising

TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Inter - Prosegue la 'maledizione Lautaro', l'incubo di Dzeko si chiama Consigli - eltucusalamanca : RT @eltucusalamanca: Che incubo dio cane questo indossa la 10 all’Inter. - loof_78 : Sassuolo che ha strameritato la vittoria, non ha rubato nulla e continua ad essere il nostro peggior incubo. Inter… - eltucusalamanca : Che incubo dio cane questo indossa la 10 all’Inter. - reci_alketa : @CucchiRiccardo Preparata malissimo questa partita. Manca Brozovic e cade il castello. È un incubo vedere un Inter così brutta e sbagliata. -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Inter

ilGiornale.it

, primi 45 dacol Sassuolo Al di là delle polemiche arbitrali, non è una bellaquella che arriva sullo 0 - 2 all'intervallo. 'Risultato giusto, d'altronde con l'uomo in piu ( ...Il polacco è in un grande momento di forma e si conferma cecchino,dell'Atalanta così come ... CLASSIFICA SERIE A: Milan 56,** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, ...Sassuolo show a San Siro, finisce 2-0. vedi letture. Una vittoria nelle ultime cinque partite. Primo tempo da incubo per l’Inter, Sassuolo in vantaggio 2-0. I neroverdi si presentano a San Siro con un ...Proprio il turco prova a farsi perdonare al 15' ma il tiro potente da fuori area termina di poco fuori. Il primo tempo da incubo per l’Inter prosegue al 26' quando Scamacca, solo in area, deposita in ...