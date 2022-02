Hannibal, Bryan Fuller pentito di non aver girato il bacio tra Hugh Dancy e Mads Mikkelsen (Di domenica 20 febbraio 2022) Un bacio tra Hugh Dancy e Mads Mikkelsen nel finale di Hannibal? Il creatore dello show Bryan Fuller avrebbe voluto inserirlo. Il creatore di Hannibal Bryan Fuller ha rivelato che, col senno di poi, un po' si è pentito di non aver inserito una scena in cui Hugh Dancy e Mads Mikkelsen si baciano nel series finale. Parlando con Entertainment Weekly, Fuller ha raccontato il ragionamento dietro lo sviluppo delle dinamiche tra i personaggi di Will e Hannibal, e perché in quell'ultimo episodio un bacio non sarebbe stato fuori luogo, a ripensarci adesso. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 febbraio 2022) Untranel finale di? Il creatore dello showavrebbe voluto inserirlo. Il creatore diha rivelato che, col senno di poi, un po' si èdi noninserito una scena in cuisi baciano nel series finale. Parlando con Entertainment Weekly,ha raccontato il ragionamento dietro lo sviluppo delle dinamiche tra i personaggi di Will e, e perché in quell'ultimo episodio unnon sarebbe stato fuori luogo, a ripensarci adesso. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hannibal, Bryan Fuller pentito di non aver girato il bacio tra Hugh Dancy e Mads Mikkelsen… - Rosam23_ : no non ci posso pensare che bryan ora ORA a distanza di sette anni ha capito che far succedere qualcosa tra hanniba… - maplewhite1912 : Bryan Fuller che mi sommerge di feels mentre faccio colazione. Mi bastano due minuti di tempo per ripiombare nelle spire di Hannibal. -