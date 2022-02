Gli scienziati osservano per la prima volta il ciclo completo di una supernova (Di domenica 20 febbraio 2022) L'osservazione del ciclo completo di una supernova è stata fatta attraverso una rete di telescopi in Cile, Sud Africa e Australia. Un team internazionale guidato dal Dunlap Institute dell'Università di Toronto (Canada) ha osservato per la prima volta una supernova al momento della sua nascita, secondo uno studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy. La ricerca è stata effettuata utilizzando la rete di telescopi KMTnet (Korea Microlensing Telescope Network) in Cile, Sud Africa e Australia. $ads={1} Secondo lo scienziato spagnolo Lluís Galbany, dell'Istituto di Scienze Spaziali (ICE-CSIC), che ha partecipato allo studio, le supernove sono il risultato di esplosioni stellari e le supernove sono esplosioni termonucleari di stelle nane bianche in sistemi binari, che sono la ... Leggi su notiziepress (Di domenica 20 febbraio 2022) L'osservazione deldi unaè stata fatta attraverso una rete di telescopi in Cile, Sud Africa e Australia. Un team internazionale guidato dal Dunlap Institute dell'Università di Toronto (Canada) ha osservato per launaal momento della sua nascita, secondo uno studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy. La ricerca è stata effettuata utilizzando la rete di telescopi KMTnet (Korea Microlensing Telescope Network) in Cile, Sud Africa e Australia. $ads={1} Secondo lo scienziato spagnolo Lluís Galbany, dell'Istituto di Scienze Spaziali (ICE-CSIC), che ha partecipato allo studio, le supernove sono il risultato di esplosioni stellari e le supernove sono esplosioni termonucleari di stelle nane bianche in sistemi binari, che sono la ...

Advertising

AlbertoBagnai : Perfino gli aborigeni ne hanno piene le tasche degli scienziati da talk show… - NicolaGatti8 : RT @doluccia16: Ma come? Non ci sarebbe più bisogno di altri vaccinati, però l'obbligo over50 lo facciamo rimanere perché pare brutto nei c… - FlashGo71442373 : RT @doluccia16: Ma come? Non ci sarebbe più bisogno di altri vaccinati, però l'obbligo over50 lo facciamo rimanere perché pare brutto nei c… - Vale339Vale : RT @doluccia16: Ma come? Non ci sarebbe più bisogno di altri vaccinati, però l'obbligo over50 lo facciamo rimanere perché pare brutto nei c… - Cleo_55 : RT @doluccia16: Ma come? Non ci sarebbe più bisogno di altri vaccinati, però l'obbligo over50 lo facciamo rimanere perché pare brutto nei c… -