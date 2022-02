GF Vip 6 | Soleil Sorge su Alex Belli | “non voglio un’amicizia con una persona che mercifica il suo matrimonio”

Advertising

gf_vip_news : I vip che si meritano gli altri posti della finale secondo il mio sondaggio sono: - Jessica - Barù - Miriana - So… - francobus100 : Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo» - zazoomblog : GF Vip lite furiosa tra Alex Belli e Soleil Sorge: volano accuse pesanti - #furiosa #Belli #Soleil #Sorge: - gf_vip_news : Soleil merita la finale? #GFVIP - 361_magazine : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Fra i tanti tira e molla in corso, per Alex Belli arriva un 'The end' , stavolta però con Katia Ricciarelli . Rientrato nella Casa del Grande Fratello6 per dare seguito alla soap opera conSorge e Delia Duran, Alex Belli ha avuto un brutto confronto con la soprano. Tutto è iniziato durante la notte, quando, prese dall'alcol e dai ...Grande FratelloSorge critica Delia Duran per averla baciata: "E' la prova che è tutta una stronzat*" L'ex corteggiatrice, che ha dichiarato di aver baciato Delia per mettere in atto una ...Rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per dare seguito alla soap opera con Soleil Sorge e Delia Duran, Alex Belli ha avuto un brutto confronto con la soprano. Tutto è iniziato durante la ...GF Vip, “Se sei triste te la sei cercata”: il duro attacco a Soleil arriva proprio da lui; cosa è successo nelle scorse ore. Un serata esplosiva, quella di ieri nella casa del GF Vip. Come ogni sabato ...