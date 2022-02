Furto al Liceo Scientifico | rubato un computer

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –questa notte, attorno alle tre, presso i locali del“G. Rummo” in via Santa Colomba. Ignoti sono penetrati all’interno dell’istituto dopo aver effettuato un’effrazione di una finestra al piano terra dell’Istituto: i malviventi avrebbero portato via, secondo una prima rilevazione, soltanto un. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

