F1, Pierre Gasly: “Hamilton su una Williams o una Haas sarebbe ultimo” (Di domenica 20 febbraio 2022) La differenza tra le scuderie nel mondo della Formula 1 sta aumentando sempre più, fino a sviluppare un divario quasi incolmabile (e lo dimostrano i tempi e i risultati) tra i vari team. Anche i piloti sono di questa idea: le scuderie che portano a casa le vittorie sono (quasi) sempre le solite, salvo appunto qualche rarissima eccezione; insomma, ai piloti non è concesso di gareggiare ad armi pari. Questa idea è condivisa anche da Pierre Gasly (AlphaTauri), espressa a Mashup (intervista su Twitch) con parole forti ma ricche di significato riportate da gpblog: “Anche se Hamilton è il migliore pilota della storia della Formula 1, oggi su una Williams o su una Haas sarebbe ultimo! Non raggiungerebbe il podio, ma solo le ultime posizioni“. F1, Ferrari più voluminosa ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) La differenza tra le scuderie nel mondo della Formula 1 sta aumentando sempre più, fino a sviluppare un divario quasi incolmabile (e lo dimostrano i tempi e i risultati) tra i vari team. Anche i piloti sono di questa idea: le scuderie che portano a casa le vittorie sono (quasi) sempre le solite, salvo appunto qualche rarissima eccezione; insomma, ai piloti non è concesso di gareggiare ad armi pari. Questa idea è condivisa anche da(AlphaTauri), espressa a Mashup (intervista su Twitch) con parole forti ma ricche di significato riportate da gpblog: “Anche seè il migliore pilota della storia della Formula 1, oggi su unao su una! Non raggiungerebbe il podio, ma solo le ultime posizioni“. F1, Ferrari più voluminosa ...

Advertising

fuoripistanet : Pierre Gasly assicura che le monoposto sono ciò che fa la differenza nella categoria più alta del motorsport. Ritie… - aacciuga : non posso pensare a pierre gasly in citylife e io in camera a studiare veramente questa sessione mi sta privando di troppe cose - _renatacamila : O pierre gasly postando foto com musica br ?? - F1_news_bot : RT @F1inGenerale_: #F1 | Pierre Gasly spera di trovarsi costantemente nella top 5 nel 2022 e secondo lui ci saranno molte sorprese in quest… - F1inGenerale_ : #F1 | Pierre Gasly spera di trovarsi costantemente nella top 5 nel 2022 e secondo lui ci saranno molte sorprese in… -