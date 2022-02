Emma Marrone parla della sua malattia a Verissimo | le lacrime di Silvia Toffanin

Advertising

Zappullaclary : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… - Francy11412804 : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… - crew_323 : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… - emcmhugs : RT @Una_Gioia_Mai: La F pesantissima di Emma Marrone - _anistonx_ : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Ospite a Verissimo,rivela di aver comprato casa, ma in un modo molto insolito: 'Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering , contratto, non avevo tempo.. era l'unico modo' afferma scatenando lo stupore di Silvia ...Leggi anche >a Verissimo stupisce tutti: 'Ho comprato casa in modo insolito, ecco come ho fatto' 'Pensavo di aver trovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va ...Ospite a Verissimo, Emma Marrone rivela di aver comprato casa, ma in un modo molto insolito: «Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l'unico modo» afferma scatenando ...io uno spritz me lo farei adesso» risponde Mara generando una fragorosa risata in Patty e nel pubblico. LEGGI ANCHE Emma Marrone a Verissimo stupisce tutti: «Ho comprato casa in modo insolito, ecco ...