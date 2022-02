Emma Marrone, chi è il fratello Francesco: “Lui sa tutto di me” (Di domenica 20 febbraio 2022) Emma Marrone, ha un fratello minore Francesco con il quale ha un rapporto intenso e con il quale appare spesso in diverse istantanee sui social. Emma Marrone, la dedica speciale al fratello Francesco L’artista salentina oggi sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà tra vita privata e carriera, reduce dall’ultima esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo singolo Ogni Volta E’ Così. Nato nel 1988, ha una grande passione per il calcio e per il corpo dei vigili del fuoco. In occasione del compleanno del fratello, Emma aveva condiviso una foto in compagnia del fratello accompagnata da una dedica: Buon compleanno Checco tu sai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022), ha unminorecon il quale ha un rapporto intenso e con il quale appare spesso in diverse istantanee sui social., la dedica speciale alL’artista salentina oggi sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà tra vita privata e carriera, reduce dall’ultima esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo singolo Ogni Volta E’ Così. Nato nel 1988, ha una grande passione per il calcio e per il corpo dei vigili del fuoco. In occasione del compleanno delaveva condiviso una foto in compagnia delaccompagnata da una dedica: Buon compleanno Checco tu sai ...

