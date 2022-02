Bologna | Mihajlovic ' nulla è perduto | ma dobbiamo svegliarci'

(Di domenica 20 febbraio 2022) Circa 200 tifosi di due gruppi della Curva Bulgarelli si sono presentati in mattinata al centro tecnico di Casteldebole per sostenere ilin vista del posticipo di domani sera con lo Spezia, in ...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - sportli26181512 : Mihajlovic carica il Bologna: 'Dobbiamo svegliarci': Il tecnico: 'Capisco chi è arrabbiato perché lo siamo anche no… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Siamo a 5 punti dal nostro obiettivo, dobbiamo darci una svegliata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Siamo a 5 punti dal nostro obiettivo, dobbiamo darci una svegliata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Siamo a 5 punti dal nostro obiettivo, dobbiamo darci una svegliata' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

GianlucaDiMarzio.com

e illo devono a Saputo e per riportare un po' di tranquillità sulla piazza: "Quando le cose non vanno, con Saputo mi sento in debito. E' sempre un signore e dico a tutti che è ...Sette sconfitte nelle ultime nove gare: iladesso non può più sbagliare. Intanto, oggi, Sinisacompie 53 anni. 'Per uno che era più di là che di qua a cinquant'anni, compierne 53 è bello...'. Pausa e ripartenza. 'Il momento ...Sottinteso, domani con lo Spezia. Mihajlovic e il Bologna lo devono a Saputo e per riportare un po' di tranquillità sulla piazza: "Quando le cose non vanno, con Saputo mi sento in debito.Parte dalla mancata presenza di Joey Saputo Sinisa Mihajlovic nel presentare la gara di domani contro lo Spezia (ore 21, al Dall'Ara), con il patron rossoblù che contrariamente a quanto annunciato non ...