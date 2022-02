Bacio tra Delia e Soleil. Alex a Davide e Barù: “Sono scioccato…” (Di domenica 20 febbraio 2022) Bacio tra Delia e Soleil durante la festa in costume organizzata dal Grande Fratello. Alex ha commentato l’accaduto con Davide e Barù. Ecco cosa ha detto il Man Alex è rimasto pietrificato a guardare mentre Soleil e Delia si baciavano sulle scale della piscina. Ma prima le due donne durante la festa in costume organizzata dal Gf hanno trascorso del tempo insieme, scambiandosi dei complimenti. Poco dopo si Sono avvicinate ed è scattato il limone che ha lasciato senza parole Alex Belli. E mentre Alex ha raccontato l’accaduto a Davide e Barù, Soleil ha tentato di spiegare a Sophie Codegoni il motivo che l’ha spinta a baciarsi con al sua ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 febbraio 2022)tradurante la festa in costume organizzata dal Grande Fratello.ha commentato l’accaduto con. Ecco cosa ha detto il Manè rimasto pietrificato a guardare mentresi baciavano sulle scale della piscina. Ma prima le due donne durante la festa in costume organizzata dal Gf hanno trascorso del tempo insieme, scambiandosi dei complimenti. Poco dopo siavvicinate ed è scattato il limone che ha lasciato senza paroleBelli. E mentreha raccontato l’accaduto aha tentato di spiegare a Sophie Codegoni il motivo che l’ha spinta a baciarsi con al sua ...

Corriere : Il bacio tra Berlusconi e Marta Fascina dopo il gol del Monza - dontkillmyansia : Noi fan della Fraberta quando la Mary manda in onda il video del bacio tra Roberta e Calma: N… - InstantKarma_0 : Nelle previsioni del triangolo di Soleil, Alex e Delia, girava la voce che doveva accadere una sorta di 'scandalo'.… - SilviaSiza56 : RT @FD22667: #gfvip il giorno prima Katia e Soleil criticavano Alex e Delia che si baciano in giardino,Katia diceva che erano senza pudore… - paolamontef : RT @FD22667: #gfvip il giorno prima Katia e Soleil criticavano Alex e Delia che si baciano in giardino,Katia diceva che erano senza pudore… -