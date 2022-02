Alessandra Celentano gela Garrison ad Amici: “Non fare la figura dell’ignorante”, commento 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) Alessandra Celentano ha deciso di portare alla fase finale del programma la ballerina Carola. La maestra di danza ha deciso di dare la maglia del serale anche se la ballerina era arrivata penultima nella classifica stilata dai giudici esterni. Alessandra Celentano se l’è presa con il coreografo Garrison per questo risultato deludente della sua allieva. Carola conquista la maglia del serale, malgrado il voto di Garrison Garrison non è da tempo professore di Amici e, quest’anno, si è capito perché. Come ha chiarificato Alessandra Celentano, infatti, il coreografo: “Quest’anno di danni direi che ne ha fatti parecchio“. Anche nella puntata del 20 febbraio, Garrison ha voluto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022)ha deciso di portare alla fase finale del programma la ballerina Carola. La maestra di danza ha deciso di dare la maglia del serale anche se la ballerina era arrivata penultima nella classifica stilata dai giudici esterni.se l’è presa con il coreografoper questo risultato deludente della sua allieva. Carola conquista la maglia del serale, malgrado il voto dinon è da tempo professore die, quest’anno, si è capito perché. Come ha chiarificato, infatti, il coreografo: “Quest’anno di danni direi che ne ha fatti parecchio“. Anche nella puntata del 20ha voluto ...

