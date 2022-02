Serie A calcio | calendario partite di oggi | orari 19 febbraio | programma | tv | streaming DAZN e Sky

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il pareggio di ieri nel “Derby della Mole” fra Juventus e Torino – col match che si è chiuso sull’1-1 – laA è pronta a tornare in scena, sabato 192022, con la seconda parte deldedicato alla 26esima giornata. Saranno 3 lein agenda: alle 15 Sampdoria-Empoli, alle 18 Roma-Verona e alle 20.45 Salernitana-Milan, in un testacoda tutto da vivere. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledel 26° turno dellaA 2021-2022 di ...

Advertising

CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - SkySport : JUVENTUS-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (13’) ? #Belotti (62’) ? #JuventusTorino ? - Dgiordgio : @CommJumped @AlfredoPedulla La cosa allucinante è che questi sono gli unici che riusciranno a passare l'ottavo di C… - nyepez : RT @Gazzetta_it: #Atalanta italo-americana: a investitori Usa il 55% del club, i Percassi restano alla guida -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calcio

Atalanta in orbita Usa: per entrare ancora più stabilmente nel futuro. Si spiega così, dopo una trattativa avviata già un paio di mesi fa che ha avuto un'importante accelerazione negli ultimi venti ...Devo ringraziare Cuadrado che ha battuto un beld'angolo. La rete del Torino? Quando arrivano i cross dal fondo è importante che tutti e due i centrali siano in area e io non c'ero, ho provato ...Bain Capital è stato anche concorrente di CVC Capital Partners per rilevare il 10% della Lega di Serie A. La volontà che ha guidato ... tanto più quando si parla di calcio, come tutto il territorio ...Marcatore estremamente prolifico (205 gol in Serie A), Baggio lega però la sua fama anche alle ... (Corriere della Sera) Il Museo del Calcio di Coverciano celebra il compleanno di Roberto Baggio con ...