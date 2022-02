Roma-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Verona, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. I giallorossi vogliono tornare alla vittoria, per farlo sfidano chi ha inflitto alla squadra di Mourinho la prima sconfitta di una Serie abbastanza ampia in campionato, gli scaligeri di Tudor che vogliono continuare a stupire. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 19 febbraio. Roma-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiseiesima giornata di. I giallorossi vogliono tornare alla vittoria, per farlo sfidano chi ha inflitto alla squadra di Mourinho la prima sconfitta di unaabbastanza ampia in campionato, gli scaligeri di Tudor che vogliono continuare a stupire. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 19 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA I @OfficialASRoma: le parole di #Mourinho alla vigilia della sfida contro l’@HellasVeronaFC - infoitsport : Roma, contro il Verona crisi senza fine. Zaniolo il 10° indisponibile? - owenxiaowen : RT @OfficialASRoma: ?? Sarà la sfida numero 72 contro i gialloblù 10 statistiche in vista di #RomaVerona, match presentato da @NBFootball… - Ezemidlalo3 : Serie A Sampdoria 16:00 Empoli Roma 19:00 Verona Salernitana 21:45 milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma a caccia di riscatto, quote giallorosse per la sfida con il Verona -