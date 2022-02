Roma, locale ‘stupefacente’: chiuso per 30 giorni (Di sabato 19 febbraio 2022) La Polizia di Stato ha eseguito una serie di controlli a tappeto nelle zone di San Lorenzo e Trastevere per prevenire e contrastare i problemi relativi alla mala-movida nella capitale. Sotto verifica sono stati messi tanto i locali presenti nella zona quanto gli avventori: l’attenzione è stata data particolarmente alla vendita di alcolici ai minori e al rispetto delle normative anti-covid. Sono 312 le persone controllate, 12 i locali, di cui 7 sono stati chiusi e 5 sanzionati amministrativamente. Chiusura locali a Roma: spaccio e mancato rispetto delle normative 2 attività commerciali sono state chiuse ciascuna per 3 giorni poiché vendevano alcolici dopo le ore 22.00. Quindi agli agenti hanno fatto chiudere altri 4 locali ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Uno dei locali resterò chiuso per 30 giorni in quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) La Polizia di Stato ha eseguito una serie di controlli a tappeto nelle zone di San Lorenzo e Trastevere per prevenire e contrastare i problemi relativi alla mala-movida nella capitale. Sotto verifica sono stati messi tanto i locali presenti nella zona quanto gli avventori: l’attenzione è stata data particolarmente alla vendita di alcolici ai minori e al rispetto delle normative anti-covid. Sono 312 le persone controllate, 12 i locali, di cui 7 sono stati chiusi e 5 sanzionati amministrativamente. Chiusura locali a: spaccio e mancato rispetto delle normative 2 attività commerciali sono state chiuse ciascuna per 3poiché vendevano alcolici dopo le ore 22.00. Quindi agli agenti hanno fatto chiudere altri 4 locali ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Uno dei locali resteròper 30in quanto ...

