Omicidio nell'Avellinese, uomo di 40 anni ucciso a colpi di pistola (Di sabato 19 febbraio 2022) commenta Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di pistola nel comune di Cervinara , in provincia di Avellino. Si tratta di Nicola Zeppetelli, titolare di un circolo ricreativo. Secondo alcune ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 febbraio 2022) commenta Undi 40è statodinel comune di Cervinara , in provincia di Avellino. Si tratta di Nicola Zeppetelli, titolare di un circolo ricreativo. Secondo alcune ...

Advertising

Dionysusipse : @albert_jura @glsiviero Personalmente sono contrario a entrambi. Cacciari ha ragione nel dire che l'aborto è più gr… - MediasetTgcom24 : Omicidio nell'Avellinese, uomo di 40 anni ucciso a colpi di pistola #omicidio #cervinara - SkyTG24 : Un uomo ucciso a colpi di pistola a Cervinara, nell'Avellinese - SecolodItalia1 : Arrestato in Slovenia il latitante Fabrizio Dante condannato per l’omicidio di un agente nell’85 sulla A24… - Radio1Rai : ??Torna libero Antonino Vadalà, 46 anni, l'imprenditore coinvolto e poi scagionato nell'inchiesta per l'omicidio del… -