Il calcio pionieristico Prima parte

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 19 febbraio 2022) GLIEROIDEL.COM (Manuel Cordero) – Lo Sheffield FC: ilIl mob football veniva giocato tra delle cittadine limitrofe e non aveva alcun limite di giocatori. La palla doveva essere portata alla fine di una delle due città rivali. Non era importante se coi piedi, con le mani, coi bastoni, ecc. Le uniche “irregolarità” erano il non commettere omicidio volontario o colposo. Il primo match che si ricordi fu tra i paesi di Sheffield e Norton nel 1794. Dunque, il, ai suoi primordi, era violento e confuso. Le mischie erano all’ordine del giorno, come le scazzottate e i colpi bassi. Inoltre, vi era il fatto, che qualunque scuola e squadra lo praticasse con delle proprie regole. Finché, dopo il tentativo andato a vuoto dadell’Università di Cambridge di unificarle tutte, ...