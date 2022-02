Don Matteo 13: terminate le riprese per Raoul Bova, ecco il video dal set (Di sabato 19 febbraio 2022) terminate le riprese di Raoul Bova sul set di Don Matteo 13: ecco il video del suo ultimo giorno di riprese sul set della fiction Rai A circa nove mesi dall’inizio delle riprese della nuova stagione della serie campione di ascolti Don Matteo, arriva oggi la notizia che Raoul Bova ha terminato il suo lavoro sul set della fiction Rai. Nel primo video che accompagna l’annuncio, Raoul Bova, che sostituirà Terrence Hill nella serie dopo 21 anni da protagonista, riceve un lungo applauso al termine della sua ultima scena, mentre nel secondo ringrazia la troupe sul set di Don Matteo 13. Raoul ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 19 febbraio 2022)ledisul set di Don13:ildel suo ultimo giorno disul set della fiction Rai A circa nove mesi dall’inizio delledella nuova stagione della serie campione di ascolti Don, arriva oggi la notizia cheha terminato il suo lavoro sul set della fiction Rai. Nel primoche accompagna l’annuncio,, che sostituirà Terrence Hill nella serie dopo 21 anni da protagonista, riceve un lungo applauso al termine della sua ultima scena, mentre nel secondo ringrazia la troupe sul set di Don13....

Advertising

donvitorap : @DSottocultura Assuntina DON MATTEO ADESSO SE NON HAI VESTITI GIUSTI E CELLULARE GIUSTO NON SEI NESSUNO NON HAI SUC… - SilvSottile : #Donmatteo13 #DonMatteo - Video fine riprese #RaoulBova #DonMassimo #Rai #Fiction : - cescinfinity : @Bluefidel47 Ancora parlano certe starlette virologhe?? l'unico che può solo parlare e don matteo bassetti la star ?? - SpettacoloMania : Finite le riprese di #DonMatteo13 ecco il video dei 'baci e abbracci' di fine set con #RaoulBova e tutto il cast...… - badtasteit : #DonMatteo 13: l'ultimo giorno di riprese di Raoul Bova -