“Con lui avremmo vinto”: altro che Vlahovic, i tifosi spiazzano Agnelli (Di sabato 19 febbraio 2022) I tifosi della Juventus, insoddisfatti per il pareggio contro il Torino, sono tornati ad esprimere il loro malessere sui social network La Juventus ha deluso le aspettative dei suoi tifosi nel derby interno contro il Torino nell’anticipo della ventiseiesima giornata. Dopo aver raggiunto il vantaggio con de Ligt nel corso della prima frazione, i bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 19 febbraio 2022) Idella Juventus, insoddisfatti per il pareggio contro il Torino, sono tornati ad esprimere il loro malessere sui social network La Juventus ha deluso le aspettative dei suoinel derby interno contro il Torino nell’anticipo della ventiseiesima giornata. Dopo aver raggiunto il vantaggio con de Ligt nel corso della prima frazione, i bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Azione_it : Iniziano formalmente i lavori con l'elezione di @MatteoRichetti come Presidente dell'Assemblea congressuale. Sarà l… - reportrai3 : Il Riformista presenta come scoop una notizia dimostrata falsa, già passata in giudicato L'audio che riguarda Sigfr… - petergomezblog : M5S, Fico: “Molti si divertono a farci causa ma il leader stravotato dei 5s è Conte e siamo tutti con lui. Il resto… - CIEL0DIPERLE : non seguo amigos21 ma car0la non aveva detto di essere stata rifiutata da lu1gi? allora perché i fan la shippano an… - mickyCREE : @Pippi74723463 Manila pure non ha torto ! Jess ora deve farsi cercare ! Lo dicevamo anche di Lulu con mani e il dis… -