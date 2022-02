Boniek su Zielinski: «Per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma è fortissimo» (Di sabato 19 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Zibì Boniek, vice presidente Uefa. Commenta la prestazione del Napoli contro il Barcellona al Camp Nou, con un’attenzione speciale a Piotr Zielinski, autore del gol del vantaggio per gli azzurri. «Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro». Su Zielinski: «Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma questo non toglie che sia fortissimo. Anzi lo apprezzo pure di più perché rimane ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Zibì, vice presidente Uefa. Commenta la prestazione del Napoli contro il Barcellona al Camp Nou, con un’attenzione speciale a Piotr, autore del gol del vantaggio per gli azzurri. «Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro». Su: «Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi pernon èdalain, ma questo non toglie che sia. Anzi lo apprezzo pure di più perché rimane ...

