Auto: fratello Leclerc vince titolo Formula Regional Asia (Di sabato 19 febbraio 2022) Pole position, vittoria e titolo di campione. Arthur Leclerc, il fratello del pilota Ferrari F1 Charles, ha centrato tutti gli obiettivi della vigilia al termine della prima corsa disputata oggi a Yas ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Pole position, vittoria edi campione. Arthur, ildel pilota Ferrari F1 Charles, ha centrato tutti gli obiettivi della vigilia al termine della prima corsa disputata oggi a Yas ...

Pole position, vittoria e titolo di campione. Arthur Leclerc, il fratello del pilota Ferrari F1 Charles, ha centrato tutti gli obiettivi della vigilia al termine della prima corsa disputata oggi a Yas Marina (Abu Dhabi), sede della quinta e ultima tappa del ...

