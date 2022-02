Tommaso Zorzi vittima di omofobia: il racconto spiazza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Insulti omofobi e minacce rivolte all’ex gieffino Tommaso Zorzi. L’influencer risponde a distanza all’aggressione verbale e adesso intende denunciare. Ecco cosa è successo. Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip è stato vittima di omofobia da parte di un conduttore radiofonico. L’influencer non intende passare sopra il grave episodio e, dopo aver risposto a tono, vuole denunciarlo. Numerose persone che appartengono alla comunità LGBTQ e quindi si identificano come lesbiche, gay o bisessuali possono subire molestie o discriminazioni. Ci sono vari tipi di discriminazione, che spesso può sfociare in violenza fisica e verbale. In quanto l’omofobia può assumere molte forme diverse. Tra quelle più comuni ci sono gli insulti mirati a denigrare una persona per il proprio orientamento ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Insulti omofobi e minacce rivolte all’ex gieffino. L’influencer risponde a distanza all’aggressione verbale e adesso intende denunciare. Ecco cosa è successo. Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip è statodida parte di un conduttore radiofonico. L’influencer non intende passare sopra il grave episodio e, dopo aver risposto a tono, vuole denunciarlo. Numerose persone che appartengono alla comunità LGBTQ e quindi si identificano come lesbiche, gay o bisessuali possono subire molestie o discriminazioni. Ci sono vari tipi di discriminazione, che spesso può sfociare in violenza fisica e verbale. In quanto l’può assumere molte forme diverse. Tra quelle più comuni ci sono gli insulti mirati a denigrare una persona per il proprio orientamento ...

