Sequestrate 10 tonnellate di pesce | anche a Ragusa

(Di venerdì 18 febbraio 2022)10die sanzioni amministrative fino a 52 mila euro. E’ il bilancio dell’operazione Sirio condotta dalla Guardia Costiera per due settimane. I controlli, sulla filiera della pesca nelle provincie di Catania, Messina, Siracusa e, hanno avuto l’obiettivo di verificare la cattura, la detenzione e la commercializzazione di specie non rispondenti alla taglia minima biologica di riferimento, con particolare attenzione alspada, in questo periodo dell’anno tutelato da regolamenti nazionali e comunitari al fine di favorirne la riproduzione per evitarne l’estinzione nel Mediterraneo. Di particolare rilevanza l’attività congiunta svolta da qualificati Ispettori Pesca appartenenti alla Capitaneria di Porto di Catania, Riposto e Acireale, che hanno consentito di ...