Roma | i malpancisti del Pd | perché dare la commissione Expo a quella No Vax della Raggi?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Malumori nel Pd capitolino per la scelta del sindaco Gualtieri di premiare Virginiacon la nomina di presidente2030. Un patto siglato durante il ballottaggio ma che scontenta i dem, i quali annunciano sorprese al momentovotazione, martedì prossimo, come riferisce oggi Repubblica Ci saranno sorprese, scrive il quotidiano, che riporta anche commenti non proprio lusinghieri sulla. “«Stiamo parlando di una No Vax che va avanti a tamponi, ma che figura ci facciamo anche a livello internazionale? », è la domanda che rimbomba nei corridoi di Palazzo Senatorio tra i consiglieri del Pd: alcuni hanno scelto il fugone enon faranno parte, altri mettono ancora tutto in discussione”. LEGGI ...