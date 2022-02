Ragusa | riqualificazione via Roma il fuoco amico di Ragusa al centro

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Ancora una volta, e anche questa volta con un gran battere la grancassa, l’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Peppe Cassì, presenta un ambizioso progetto, relativo alladi via, indicendo un’apposita conferenza stampa e diffondendo le immagini (pare si chiami rendering del progetto) di quello che dovrebbe essere il nuovo aspetto dell’ex cuore pulsante della città. E l’iniziativa prima ancora di ricevere le critiche delle forze di opposizione, cade piuttosto sotto il ‘’ dell’associazioneal, presieduta da Turi Iudice. Parliamo non a caso diperchè l’associazione fin dall’inizio della ...

...chiari obiettivi di rilancio del centro storico" È il Presidente del comitato 'al Centro', Turi Iudice, ad esprimere perplessità dopo aver letto della conferenza stampa sulla...Nell'ottica didel centro storico, che passa anche dal nuovo arredo urbano di via Roma e dalla nascita di un marchio - brand, l'Amministrazione comunale ha previsto anche di rendere coperto il ponte ...l’amministrazione comunale di Ragusa guidata dal sindaco Peppe Cassì, presenta un ambizioso progetto, relativo alla riqualificazione di via Roma, indicendo un’apposita conferenza stampa e diffondendo ...Ragusa – E se il progetto di riqualificazione della via Roma appena presentato in conferenza stampa ha immediatamente incassato perplessità e diciamolo pure critiche da associazioni ‘ex amiche” ...